Sección Centauro detiene a sujeto con cocaína y orden de expulsión vigente en Puerto Natales

Efectivos de la Sección Centauro de Carabineros concretaron la detención de un hombre de 34 años en la comuna de Puerto Natales, tras ser sorprendido in fraganti intentando desprenderse de sustancias ilícitas durante un control vehicular preventivo desplegado en el radio urbano.

El procedimiento policial se desarrolló durante la tarde del pasado lunes 26 de octubre, mientras el personal realizaba patrullajes y fiscalizaciones selectivas a automovilistas. Al interceptar un vehículo y solicitar el descenso de sus ocupantes para la revisión de rutina, el individuo que viajaba en el asiento del copiloto realizó una maniobra evasiva y arrojó de manera intempestiva hacia la calzada un envoltorio plástico con polvo blanco.

Prueba de campo y antecedentes del imputado

La acción fue neutralizada de inmediato por los funcionarios policiales, quienes aseguraron el perímetro y redujeron al sospechoso. Tras levantar la evidencia, se ejecutaron las pruebas técnicas de orientación química, las cuales confirmaron positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 37,2 gramos.

El aprehendido fue individualizado con las iniciales M.J.R.R., de 34 años y nacionalidad colombiana. Al ingresar su identidad al sistema de control policial, los uniformados constataron que registraba dos detenciones anteriores por tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

Asimismo, tras coordinar antecedentes con el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, se corroboró que el sujeto mantenía una orden de expulsión del territorio nacional plenamente vigente. El imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales para su audiencia de control de detención y formalización de cargos.