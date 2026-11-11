Tres detenidos deja violenta riña en Río de los Ciervos y Carabineros busca a menor de edad prófugo

Un total de tres personas detenidas y un menor de edad prófugo es el balance preliminar que arroja el operativo policial desplegado durante la mañana de este miércoles en el sector de Loteo Río de los Ciervos, en el extremo sur de Punta Arenas.

La intervención se concentró en el pasaje Queilen, donde personal de la 1ª Comisaría de Carabineros arrestó a dos mujeres y un hombre por su presunta responsabilidad en la sangrienta disputa que movilizó a los servicios de emergencia. De acuerdo con testimonios recogidos en el sitio del suceso, un cuarto involucrado —un adolescente— escapó del lugar antes de la llegada de los carros policiales, por lo que se mantienen patrullajes para concretar su captura.

Ataque a vehículo y choque contra un inmueble

La alerta inicial movilizó tanto a la policía como al SAMU, cuyos funcionarios encontraron tendidos en la vía pública a un hombre y a una mujer con diversas heridas cortopunzantes y contusas. Debido a la gravedad de las lesiones, ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Clínico de Magallanes, donde uno de ellos ingresó en estado grave.

Según los primeros antecedentes recopilados con testigos, el conflicto comenzó con una discusión que escaló rápidamente cuando uno de los participantes destrozó con una picota el parabrisas de un automóvil.

En respuesta, el chofer del vehículo intentó atropellar al atacante, maniobra que concluyó descontrolada cuando el automóvil derribó el portón y el cerco perimetral de una casa vecina. Tras el impacto, los ocupantes del móvil descendieron y se desató una segunda gresca en plena calle con cuchillos y objetos contundentes.

Carabineros levantó evidencias en el sitio del suceso y remitió los antecedentes al Ministerio Público, mientras continúa con las diligencias para ubicar al menor de edad que se mantiene prófugo.