Falta de respuesta municipal frena avance del proyecto para el nuevo edificio consistorial de Punta Arenas

La construcción del futuro edificio consistorial de Punta Arenas continúa en un punto muerto administrativo, luego de que en la comisión de Infraestructura del concejo municipal se confirmara que la iniciativa no cuenta con un proyecto técnico formalmente ingresado debido a la falta de un pronunciamiento oficial por parte de la casa edilicia.

La propuesta arquitectónica busca congregar en una sola sede a cerca de 600 funcionarios públicos y levantar un polo cívico en el área centro-norte de la capital regional. Sin embargo, su tramitación depende exclusivamente de que la administración comunal oficialice su respaldo o desista del recinto por escrito, postura que el alcalde Claudio Radonich ya ha adelantado de manera pública en sentido negativo.

En enero de este año, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP) envió un oficio formal al jefe comunal solicitando la validación técnica del documento base y consultando la factibilidad de incorporar otras unidades de atención comunitaria. Hasta la fecha, el municipio no ha emitido una respuesta escrita formal a dicho requerimiento.

El nudo administrativo y financiero

La falta de definición formal impide avanzar ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, organismo que exige por reglamento un certificado de compromiso financiero firmado por el municipio receptor para asumir los gastos futuros de operación y mantención. Sin ese documento, la iniciativa no puede obtener la Recomendación Satisfactoria (RS), requisito legal indispensable para postular al financiamiento de las faenas.

Desde el Gobierno Regional de Magallanes recalcaron que el gobernador ha sostenido reuniones preliminares con Radonich para subsanar este trámite. Por su parte, los concejales de la comisión advirtieron que la comuna arriesga perder una oportunidad clave, dado que los recursos para las obras se encuentran considerados dentro de la cartera del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PDZE).