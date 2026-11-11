Delegación de Magallanes viaja a México para participar en congreso internacional de comercio exterior

Una delegación de la Región de Magallanes se trasladó a Norteamérica para participar en el tercer Congreso de Comercio Exterior, encuentro económico que se desarrollará en México tras una invitación oficial extendida por la Embajada de Chile en dicho país, encabezada por el embajador y exsenador Francisco Chahuán.

La comitiva magallánica está liderada por el gobernador regional, Jorge Flies, junto a directivos de gremios productivos y ejecutivos de empresas regionales, con el propósito de abrir canales de intercambio comercial, inversión directa y cooperación estratégica entre ambos mercados.

Dentro del sector turístico y gremial participa Tania Pivcevic, en representación de la asociación gremial Austro Chile. En tanto, el sector logístico y empresarial cuenta con la presencia de ejecutivos de Aerovías DAP, compañía que busca potenciar oportunidades comerciales bilaterales.

En materia técnica, la gerente de proyectos Natalia Rodríguez expondrá durante las sesiones del congreso sobre la posición estratégica de la firma en el cono sur, enfocando su presentación en la exploración y producción de hidrocarburos, el suministro de gas natural y la cartera de proyectos energéticos en desarrollo en la zona austral.