Triple colisión provocada por chofer ebrio termina en violenta golpiza y dos detenidos en el centro de Punta Arenas

Un amplio procedimiento policial se desarrolló durante la madrugada de este domingo en pleno centro de Punta Arenas, luego de que un accidente vehicular por alcance derivara en un violento altercado callejero entre los conductores involucrados en calle Magallanes.

El incidente se originó cuando un automovilista que se desplazaba bajo los efectos del alcohol no advirtió que los vehículos que lo antecedían se encontraban detenidos ante la luz roja de un semáforo. Producto de la maniobra, impactó a dos automóviles particulares, causando notorios daños materiales en las carrocerías y desatando la molestia inmediata de los choferes afectados.

Escalada de violencia y lesiones graves

Tras el impacto, el conductor de uno de los móviles dañados descendió ofuscado, se dirigió hacia el vehículo infractor y bajó por la fuerza al causante del choque. La disputa verbal escaló rápidamente a una agresión física directa con golpes de puño en el rostro y la zona torácica, dejando al chofer ebrio tendido en la acera con notorias heridas, lo que motivó el llamado urgente a Carabineros de Chile.

Efectivos del cuadrante central arrestaron en primera instancia al conductor responsable del choque por conducción en estado de ebriedad con resultado de daños, trasladándolo al SAR Juan Damianovic para la alcoholemia de rigor y constatación de lesiones. Debido a la gravedad de los golpes recibidos, el equipo médico confirmó una fractura facial, disponiendo su derivación inmediata a la urgencia del Hospital Clínico de Magallanes, donde quedó internado bajo custodia policial. En paralelo, el chofer agresor fue aprehendido en el lugar por el delito flagrante de lesiones graves, pasando ambos antecedentes a la Fiscalía Local.