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Una mujer lesionada deja fuerte colisión con volcamiento en intersección de Angamos con Avenida Bulnes en Punta Arenas

El violento accidente movilizó a la Unidad de Rescate de la Primera Compañía de Bomberos y al SAMU. La paciente fue derivada al Hospital Clínico mientras Carabineros adoptó el procedimiento de rigor.

Periodista Web
Periodista Web

Una persona de sexo femenino resultó con lesiones de diversa consideración tras protagonizar un fuerte accidente de tránsito registrado en la intersección de calle Angamos con Avenida Manuel Bulnes, en la zona central de Punta Arenas.

Por causas que son materia de investigación, dos vehículos colisionaron violentamente en el cruce regulado, provocando que una de las estructuras terminara volcando sobre la calzada. A raíz del impacto, ambos móviles resultaron con daños materiales de consideración en sus carrocerías.

Operativo de rescate y atención de salud

Hasta el punto de la emergencia acudieron voluntarios de la Unidad de Rescate de la Primera Compañía de Bomberos, quienes realizaron las maniobras de extricación y estabilización de la conductora. En el lugar, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) brindó las primeras atenciones de salud a la víctima antes de concretar su traslado hasta el Servicio de Urgencias del Hospital Clínico de Magallanes.

Efectivos de Carabineros de Chile se desplegaron en la intersección para suspender de forma temporal el tránsito vehicular, resguardar el sitio del suceso y adoptar el procedimiento policial correspondiente para determinar las responsabilidades del siniestro.

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