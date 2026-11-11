Violento ataque con arma blanca e intento de atropello deja dos heridos en Río de los Ciervos

Un grave operativo policial y de urgencia médica se desplegó durante la mañana de este miércoles en el sector de Loteo Río de los Ciervos, en el extremo sur de Punta Arenas, tras registrarse una violenta riña que dejó a dos personas con lesiones de consideración.

Efectivos de la 1ª Comisaría de Carabineros y personal del SAMU acudieron hasta el pasaje Queilen, alertados por un enfrentamiento múltiple en la vía pública. Al llegar al lugar, los funcionarios policiales encontraron a un hombre y una mujer tendidos en el suelo, con diversas heridas cortopunzantes y contusas, prestándoles los primeros auxilios antes de coordinar su traslado de urgencia hacia el Hospital Clínico de Magallanes, donde uno de los pacientes ingresó en estado grave.

Ataque a vehículo e intento de atropello

De acuerdo con las primeras declaraciones recabadas por la policía uniformada a través de testigos, la dinámica de los hechos comenzó tras una discusión en las inmediaciones. En medio del altercado, un sujeto atacó y destruyó con una picota el parabrisas de un automóvil.

Frente a esta agresión, el conductor del móvil intentó atropellar al individuo en plena calle. La maniobra concluyó de manera violenta cuando el vehículo se estrelló y derribó el cerco perimetral y el portón de un domicilio particular del sector.

Inmediatamente después de la colisión, desde el móvil descendieron un hombre y una mujer, iniciándose una segunda gresca en la que se utilizaron armas blancas y objetos contundentes, instancia en la cual ambos terminaron heridos.

En tanto, otro de los involucrados en la disputa logró darse a la fuga del lugar antes de la llegada de las patrullas policiales. Personal de Carabineros levantó evidencias en el sitio del suceso y mantiene diligencias investigativas para individualizar y detener a los responsables del hecho.