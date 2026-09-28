Alcalde de Cabo de Hornos enfatiza que la soberanía en Puerto Williams se ejerce con presencia permanente del Estado

En medio del debate público generado por recientes declaraciones sobre la soberanía en la zona austral, el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, enfatizó que la presencia de los habitantes en los territorios aislados constituye la expresión más concreta de la soberanía nacional. “Lo más importante es que cada uno de los que estamos acá estamos haciendo soberanía. Ese sentimiento no se va a perder y no se ha perdido nunca”, sostuvo la autoridad municipal.

Fernández recalcó que la soberanía no puede abordarse de manera reactiva únicamente ante dichos u observaciones desde países vecinos, sino que exige una política de Estado permanente de apoyo e inversión pública. En ese sentido, destacó la multiculturalidad de Puerto Williams, localidad habitada por familias provenientes de todo Chile que consolidan el carácter estratégico de la Comuna de Cabo de Hornos y de Puerto Toro —asentamiento que cumple 133 años de historia— como puerta de entrada a la Antártica.

Descentralización y ordenamiento territorial

Junto con abogar por una mayor autonomía presupuestaria y de gestión para las regiones extremas que permita combatir la percepción histórica de aislamiento, el jefe comunal abordó los desafíos de la comuna frente al crecimiento del turismo en comparación con polos vecinos como Ushuaia.

En esta materia, Fernández celebró la reciente aprobación del Plan Regulador Comunal, instrumento de planificación urbana y ambiental que ordenará el desarrollo habitacional e industrial durante las próximas tres décadas, proyectando un límite máximo sostenible de 6.000 habitantes para resguardar el patrimonio natural e ir en consonancia con la conservación ambiental de la Isla Navarino.