Alcalde de Porvenir destaca continuidad de la ruta Vicuña-Yendegaia para el desarrollo de Tierra del Fuego

Luego de que el ministro de Defensa, Fernando Barros, confirmara el respaldo y la inyección de recursos para la continuidad de las obras en la ruta que unirá el sector de Vicuña con el Parque Nacional Yendegaia, el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, valoró públicamente el anuncio y lo calificó como un hito estratégico para la zona austral.

El jefe comunal subrayó el impacto multidimensional que tendrá la consolidación de esta megaobra vial en la Isla Grande de Tierra del Fuego, remarcando que va más allá de la presencia del Estado en zonas extremas. “Como comuna, estamos satisfechos por el hecho de que no solamente es un tema geopolítico, sino también se puede dar una mirada del ámbito productivo, del ámbito del turismo y una serie de otras ventajas para Tierra del Fuego”, expresó Parada.

Impulso al turismo y permanencia en la capital provincial

Asimismo, la autoridad comunal planteó la relevancia de que el desarrollo de esta infraestructura ayude a posicionar a Porvenir dentro de los circuitos turísticos regionales, evitando que la ciudad sea únicamente un lugar de tránsito expedito hacia otras comunas o destinos de la provincia.

El proyecto de conectividad bimodal busca unir por territorio íntegramente chileno la red vial fueguina con el Canal Beagle y Puerto Williams. Desde la Municipalidad de Porvenir reiteraron que el compromiso presupuestario ratificado por el Gobierno representa un punto de partida para consolidar el desarrollo productivo, la integración territorial y el crecimiento sostenible del extremo sur.