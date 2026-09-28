Presentan proyecto para construir nuevo muelle portuario de US$5 millones en Puerto Natales

Un nuevo proyecto de infraestructura portuaria fue ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en la Región de Magallanes. Se trata del “Muelle Punta Cuervo”, una iniciativa de la empresa South Pacific Terminals SpA que contempla una inversión de US$ 5 millones para ampliar la capacidad de transferencia de carga y atención a embarcaciones en la Provincia de Última Esperanza.

La firma presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para construir un atracadero flotante de 2.635 metros cuadrados en el sector de Punta Cuervo, sobre el borde costero del Canal Señoret y fuera del área urbana central de Puerto Natales. La ubicación estratégica, conectada con la Ruta 9 a través de la vía Y-300, busca canalizar el flujo de transporte pesado sin saturar las vías céntricas de la ciudad.

Operatividad permanente y servicios logísticos

La propuesta contempla infraestructura para el embarque y desembarque de materiales, insumos y equipos orientados a la industria salmonera —incluyendo el transporte de alimento y la logística inversa de contenedores y embalajes—, además de dar soporte a embarcaciones turísticas, deportivas, yates y cruceros de exploración durante todo el año. Asimismo, ofrecerá suministro de agua, electricidad y coordinación para la carga de combustible.

Actualmente, el expediente se encuentra en fase de “examen de admisibilidad” por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). De superar este primer análisis formal, la iniciativa iniciará su tramitación ambiental de fondo, estimándose como fecha tentativa de inicio de obras el mes de marzo de 2027, sujeto a la obtención de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.