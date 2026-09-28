SMA aprueba Plan de Cumplimiento a salmonera Cermaq por sobreproducción en centro de Río Verde

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aprobó un Programa de Cumplimiento (PDC) presentado por la empresa Cermaq Chile S.A. para su centro de engorda de salmones Punta Islas, ubicado en la comuna de Río Verde, Región de Magallanes. La resolución responde a un procedimiento sancionatorio iniciado tras detectarse una infracción clasificada como grave por superar la biomasa máxima autorizada en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) durante el ciclo comprendido entre septiembre de 2020 y mayo de 2022.

Según detalló el organismo fiscalizador, la sobreproducción en Punta Islas y otros cuatro centros de la zona sur supuso un mayor aporte de materia orgánica y nutrientes al medio marino respecto de los escenarios evaluados ambientalmente. Frente a las imputaciones, la empresa se comprometió a implementar reducciones de biomasa en ciclos posteriores, capacitaciones operativas y protocolos estrictos de planificación.

Inversión global y fiscalización sectorial

El plan de Punta Islas forma parte de un paquete de seis programas de cumplimiento aprobados por la SMA para centros de las regiones de Magallanes, Aysén y Los Lagos (pertenecientes a Cermaq, Multi X, Invermar, AquaChile, Mowi y Exportadora Los Fiordos). En conjunto, las acciones correctivas comprometidas por las seis salmoneras consideran una inversión global de $1.742.240.290 de pesos (aproximadamente US$ 1,82 millones) con plazos de ejecución de entre dos y tres meses.

El superintendente del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, remarcó que la aprobación de estos planes busca agilizar los procedimientos pendientes y prevenir futuros incumplimientos normativos en la acuicultura nacional. Asimismo, la autoridad anunció que sostendrá encuentros con empresas, comunidades locales y organizaciones ambientales para recoger distintas visiones sobre el desarrollo de la industria.