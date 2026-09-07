Alcalde Radonich exige al Gobierno adelantar mejoras en el Aeropuerto de Punta Arenas y eximir de tasas a nuevas rutas aéreas regionales

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvo una reunión de trabajo con el biministro de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas, Louis de Grange, con el objetivo de revisar una cartera de proyectos de conectividad e infraestructura vial y aérea para la capital regional.

Durante el encuentro, el jefe comunal solicitó de forma prioritaria la reevaluación del proyecto de ampliación del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo. Radonich advirtió que la iniciativa original resulta inviable en los plazos proyectados y enfatizó que la comuna no puede esperar hasta el año 2041 para contar con instalaciones más confortables para los usuarios.

En materia de transporte aéreo, Radonich propuso incentivar la creación de rutas directas hacia ciudades del norte y sur del país —como Temuco, Concepción, Chiloé, Antofagasta, Iquique y Arica— sin pasar por la Región Metropolitana. Para ello, reiteró la propuesta de eliminar las tasas de embarque en nuevas rutas que movilicen a menos de 100 mil pasajeros anuales, reduciendo costos para que las aerolíneas exploren estos trayectos.

Finalmente, la agenda vial incluyó la necesidad de intervenir el puente Zenteno por sobrecapacidad vehicular, la futura doble vía hacia el sector sur de Punta Arenas y el recarpeteo de la Ruta 9, obras que el biministro De Grange calificó como parte de una planificación ambiciosa que será trabajada en conjunto con el municipio.