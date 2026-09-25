Comisión de Zonas Extremas de la Cámara aborda demandas de infraestructura con alcaldes de Magallanes

En una trascendental jornada de trabajo territorial, el presidente de la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Díaz, junto a los parlamentarios e integrantes de la instancia René Alinco, Alex Nahuelquin y Carlos Bianchi, sostuvieron una cumbre en la zona con el objetivo de destrabar y agilizar la ejecución de proyectos prioritarios de inversión pública.

La reunión de trabajo contó con la participación directa de los diez alcaldes de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, quienes expusieron las urgencias de sus respectivas comunas en materia de conectividad, equipamiento urbano, obras portuarias y servicios básicos. Asimismo, el encuentro estuvo respaldado por la presencia del gobernador regional, Jorge Flies, y la delegada presidencial regional, Ericka Farías.

Inversión sectorial y articulación legislativa

Durante la mesa de diálogo, los jefes comunales hicieron hincapié en la necesidad de reducir las trabas burocráticas que suelen ralentizar los fondos sectoriales en territorios insulares y de difícil acceso geográfico. Los parlamentarios de la comisión se comprometieron a encauzar estas demandas presupuestarias e impulsarlas de cara a las próximas discusiones legislativas de asignación de recursos nacionales.

“Es fundamental que las leyes y los presupuestos públicos se diseñen escuchando la voz de los alcaldes que están en el territorio”, enfatizaron los legisladores. Por su parte, las autoridades regionales valoraron la disposición de la Cámara para articular soluciones concretas que fortalezcan el desarrollo social e infraestructura en las cuatro provincias australes.