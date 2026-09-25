ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Al menos tres casos de violencia contra mujeres en doce días en Magallanes Carabineros detiene a chofer de taxi tras fatal atropello a adulto mayor y fuga en Punta Arenas Conductor de locomoción colectiva agrede a joven con discapacidad en microbús de la Línea 5 en Punta Arenas En prisión preventiva quedó un sujeto imputado por agresión sexual, intento de incendio y conducción en estado de ebriedad
> Política

Comisión de Zonas Extremas de la Cámara aborda demandas de infraestructura con alcaldes de Magallanes

Los parlamentarios Jorge Díaz, René Alinco, Alex Nahuelquin y Carlos Bianchi sostuvieron un encuentro de trabajo en la región junto a las diez municipalidades, el gobernador Jorge Flies y la delegada Ericka Farías para agilizar la ejecución presupuestaria local.

Periodista Web
Periodista Web

En una trascendental jornada de trabajo territorial, el presidente de la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Díaz, junto a los parlamentarios e integrantes de la instancia René Alinco, Alex Nahuelquin y Carlos Bianchi, sostuvieron una cumbre en la zona con el objetivo de destrabar y agilizar la ejecución de proyectos prioritarios de inversión pública.

La reunión de trabajo contó con la participación directa de los diez alcaldes de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, quienes expusieron las urgencias de sus respectivas comunas en materia de conectividad, equipamiento urbano, obras portuarias y servicios básicos. Asimismo, el encuentro estuvo respaldado por la presencia del gobernador regional, Jorge Flies, y la delegada presidencial regional, Ericka Farías.

Inversión sectorial y articulación legislativa

Durante la mesa de diálogo, los jefes comunales hicieron hincapié en la necesidad de reducir las trabas burocráticas que suelen ralentizar los fondos sectoriales en territorios insulares y de difícil acceso geográfico. Los parlamentarios de la comisión se comprometieron a encauzar estas demandas presupuestarias e impulsarlas de cara a las próximas discusiones legislativas de asignación de recursos nacionales.

“Es fundamental que las leyes y los presupuestos públicos se diseñen escuchando la voz de los alcaldes que están en el territorio”, enfatizaron los legisladores. Por su parte, las autoridades regionales valoraron la disposición de la Cámara para articular soluciones concretas que fortalezcan el desarrollo social e infraestructura en las cuatro provincias australes.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS