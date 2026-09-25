Detienen e imputan a sujeto por fatal atropello de peatón y microtráfico de drogas en Punta Arenas

Un sujeto identificado como Luciano Alexander Valenzuela Díaz fue formalizado por la Fiscalía Local de Punta Arenas tras ser imputado como responsable de un atropello con resultado de muerte, fuga del sitio del suceso, conducción con prohibición judicial y microtráfico de drogas.

​El trágico hecho se registró en la avenida Presidente Salvador Allende, cuando el imputado, a bordo de un taxi básico, impactó al peatón Enrique Abelardo Astorga Velastegui, causándole lesiones mortales. Tras el accidente, el conductor huyó del lugar sin brindar asistencia a la víctima ni dar aviso a Carabineros.

​De acuerdo con los antecedentes expuestos ante el Juzgado de Garantía, el hombre transitaba por la vía pública pese a contar con una sanción judicial vigente que le prohibía conducir por un lapso de cinco años.

​A la causa por el fatal accidente se sumó un procedimiento registrado en una vivienda de calle Lastarria, donde la policía incautó más de 10 gramos de clorhidrato de cocaína dosificada en envoltorios listos para su comercialización.

​El imputado ingresó a cumplir una condena previa pendiente de 56 días en la cárcel. En tanto, la justicia fijó un plazo de investigación de 60 días y agendó para mediados de octubre la audiencia en la que se debatirá la medida cautelar de prisión preventiva.