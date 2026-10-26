Consejero Arecheta arremete contra gestión de Jorge Flies: “Yo tendría intervenido el Gobierno Regional de Magallanes”

Una severa radiografía al momento político y administrativo que vive la Región de Magallanes formuló el consejero regional Rodolfo Arecheta Baleta, durante su participación en el matinal “Nuestra Mañana” de Pingüino Multimedia. En conversación con el conductor Jorge Gómez, el representante abordó el debate presupuestario, la paralización de proyectos públicos emblemáticos, los traspiés en licitaciones de salud e infraestructura, y el conflicto judicial que mantiene con el gobernador regional, Jorge Flies Añón.

Respecto al erario fiscal nacional —cuyo gasto global proyecta un alza del 1,5% con foco en seguridad, policías y entes fiscalizadores—, Arecheta no lamentó la reducción de recursos destinada a los gobiernos regionales, apuntando a una deficiente capacidad de gasto interno: “Con lo que he visto del Gobierno Regional y con lo poco que se alcanzó a ejecutar, me parece que está bien. Yo tendría intervenido el Gobierno Regional de Magallanes; no están funcionando las cosas”, disparó. Asimismo, precisó que los cerca de 90 mil millones de pesos del GORE representan solo una fracción del gasto público en la zona frente a carteras como Salud.

Obras paralizadas, sobreprecios y sesión especial por Puerto Edén

El consejero cuestionó además los proyectos aprobados con montos simbólicos (“a un peso”), advirtiendo que muchas iniciativas terminan entrampadas en la burocracia sin ver la luz, tal como ocurrió con el proyecto vial de calle Capitán Guillermos en Pampa Redonda Bajo o el recordado Parque de los Dinosaurios, cuya rentabilidad social (RS) caducó tras años de inacción.

En materia de infraestructura sanitaria, Arecheta apuntó al fallido Cecosf de Río Seco, recordando que se aprobó con reparos por un costo de edificación estimado en 8 millones de pesos el metro cuadrado —cuando el mercado tasaba cerca de 6 millones—, para luego desplomarse administrativamente tras mensajes anónimos sobre sobornos y posteriores exigencias técnicas hospitalarias inviables para un centro barrial.

En tanto, sobre Puerto Edén, ratificó que el Consejo Regional aprobó convocar a una sesión especial con carácter de interpelación a Flies por el incumplimiento de compromisos de 2021 en saneamiento básico y colegios, junto a los contratos cuestionados por Contraloría en pasarelas peatonales adjudicados a familiares del asesor jurídico del GORE: “Si los políticos o los funcionarios no quieren que sus familias se vean involucradas, ¡no metan a la familia con platas públicas! Nosotros tenemos el deber de fiscalizar”, sentenció.

Querella por injurias: “Prefiero irme preso antes que disculparme”

Consultado sobre la querella por presuntas injurias que interpuso el gobernador Flies a raíz de las denuncias por la frustrada compra del inmueble para el servicio Mejor Niñez (operación superior a $800 millones cuestionada por Contraloría por trato directo irregular), Arecheta cerró toda opción de acuerdo o retractación.

“El gobernador consideró que esto era injurioso, pero después salió el dictamen de Contraloría que dijo que todo lo que denunciamos era ilegal. Yo estoy convencido de que no injurié al gobernador. No voy a pedir disculpas por hacer mi trabajo, jamás. Prefiero irme preso antes que disculparme; quiero que esto se vaya a juicio y que la justicia hable”, remató.