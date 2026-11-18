Un foco de contaminación ambiental y riesgo sanitario quedó al descubierto en el Parque Chabunco de Punta Arenas, luego de que desconocidos abandonaran cerca de mil litros de aceite quemado y 31 baterías de vehículos en el recinto recreativo.

Debido al volumen y las características de los desechos, la Municipalidad de Punta Arenas descartó que correspondan a residuos domiciliarios y apuntó directamente a talleres mecánicos o personas vinculadas al rubro automotriz que operan fuera de la normativa sanitaria.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, condenó el vertido ilegal y advirtió sobre el peligro que representa para las familias y menores que frecuentan el sector.

“Hoy hemos visto la peor cara de lo que pueden ser algunas personas en nuestra ciudad. Fue un acarreo grande y masivo; estamos hablando de personas que se dedican a esto. En el Parque Chabunco, donde va mucha gente, esto pone en peligro no solamente el medio ambiente, sino también a los niños que pueden manipular estos elementos altamente peligrosos”, señaló el jefe comunal.

Fiscalización y trazabilidad

Tras el hallazgo, el municipio solicitó formalmente la intervención de la Seremi de Salud y de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para fiscalizar tanto a los locales establecidos que comercializan estos insumos como a los talleres informales.

“Tenemos un listado de los que están en negro que vamos a pasar a las autoridades para que se hagan responsables de la trazabilidad. Esto no fue un tema de una casa, fue de alguien que se dedica a un taller”, afirmó Radonich.

El jefe comunal subrayó además que en la capital regional existen canales formales y operativos periódicos para disponer este tipo de residuos peligrosos sin recurrir a vertidos ilegales.

“En Punta Arenas el aceite se recibe; quien se dedica a esto tiene un lugar autorizado para llevarlo, pagando lo que corresponde, y lo mismo ocurre con las baterías. De hecho, la Municipalidad realiza 12 operativos al año que son un éxito. Por lo tanto, no hay ninguna excusa, es solo irresponsabilidad que pone en peligro a los habitantes de la ciudad”, concluyó.