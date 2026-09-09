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> Política

Diputada Javiera Morales evoluciona positivamente tras exitosa cirugía por cáncer de mama

La parlamentaria por la Región de Magallanes fue intervenida quirúrgicamente este lunes luego de finalizar su ciclo de quimioterapias. Morales permanece en recuperación, con buen pronóstico médico, y agradeció el constante apoyo recibido desde Punta Arenas, Puerto Natales y diversos puntos del país.

Periodista Web
Periodista Web

La diputada por la Región de Magallanes, Javiera Morales, se encuentra en buenas condiciones de salud y con un pronóstico favorable tras someterse este lunes a una cirugía programada como parte de su tratamiento contra el cáncer de mama.

La intervención quirúrgica se concretó de manera satisfactoria luego de que la parlamentaria completara la etapa previa de quimioterapias. Actualmente, la legisladora permanece en proceso de recuperación postoperatoria bajo el cuidado y seguimiento de su equipo médico, preparándose para afrontar las fases posteriores de su esquema de salud.

A través de un comunicado, la diputada expresó su profundo agradecimiento por las múltiples muestras de afecto, mensajes y gestos de solidaridad enviados por la comunidad magallánica a sus oficinas territoriales en Punta Arenas y Puerto Natales, así como también por el respaldo recibido desde distintas zonas del país.

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