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Director de hospital de Williams y Centro de Rehabilitación: “Estamos contentos por estas más de 1.000 atenciones”

El recinto médico de Puerto Williams celebró haber superado las mil atenciones conjuntas, mientras avanzan las obras de su nuevo edificio con miras a inaugurarse en diciembre y triplicar su capacidad de cobertura.

Periodista Web
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El director del Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams, Jaime Arteaga, valoró el profesionalismo y la dedicación de los profesionales del Centro de Rehabilitación que actualmente prestan funciones en el recinto médico.

“Estamos contentos por estas más de 1.000 atenciones en tan poco tiempo que ha tenido el centro de rehabilitación en el hospital de Puerto Williams”. Indicó el directivo.

El profesional destacó el trabajo colaborativo entre ambas instituciones que ha involucrado la coordinación de esfuerzos de trabajadores y funcionarios.

“Estoy muy contento y de corazón agradecido por lo que significa trabajar en estas latitudes, cierto, con la lejanía que implica todos los traslados y los esfuerzos”.

La construcción del nuevo centro en Puerto Williams, que comenzó en enero, avanza según lo programado con miras a su inauguración en diciembre de este año. Una vez que cuenten con sus dependencias propias, se espera que la capacidad de atención se triplique, pasando de los 60 usuarios actuales a una proyección de más de 160 beneficiarios.

 

 

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