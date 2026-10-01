Diputada Morales alerta sobre elevadas cifras de cáncer de mama en Magallanes y pide plazos máximos para reconstrucción mamaria GES

Una profunda preocupación por las estadísticas de la Región de Magallanes en torno al cáncer de mama manifestó la diputada Javiera Morales, en el marco del inicio del Mes de Sensibilización sobre la enfermedad. Citando datos del Atlas del Cáncer en Chile del Observatorio del Cáncer, la parlamentaria advirtió que la zona austral presenta la tasa más alta de incidencia del país y encabeza las cifras de mortalidad.

La parlamentaria compartió además su testimonio personal, tras someterse este año a tratamiento contra esta neoplasia: “Yo misma viví la experiencia de tener un control anual normal y, posteriormente, detectar un cambio que me llevó a consultar. Le digo a las mujeres de Magallanes que no posterguen sus controles ni mamografías; conocer nuestro cuerpo es cuidarnos”, expresó Morales.

Garantías de tiempo en la reconstrucción mamaria

Junto con el diagnóstico precoz, la legisladora apuntó a las brechas del sistema asistencial tras las cirugías de mastectomía. Si bien la reconstrucción mamaria está cubierta por el sistema GES desde 2010, la garantía de oportunidad no fija un plazo máximo de espera para la reconstrucción diferida ni para el recambio de expansores, lo que genera esperas indefinidas para pacientes en el sistema público.

Frente a esta situación, la diputada propuso establecer un plazo máximo legal para estas intervenciones, fortalecer el mecanismo de derivación a un segundo prestador público o privado vía Fonasa cuando la red local se encuentre colapsada, y crear un Registro Nacional de Espera para Reconstrucción Mamaria con datos desagregados por región para visibilizar y fiscalizar la realidad asistencial de territorios aislados como Magallanes.