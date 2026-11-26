En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, autoridades regionales, policías y servicios públicos realizaron este miércoles en Punta Arenas la Feria Interinstitucional Por Vidas Libres de Violencias.

Durante la jornada —que incluyó la presentación oficial del spot de la campaña nacional enfocado este año en la prevención y en el rol colectivo para que ninguna mujer enfrente sola las agresiones— se destacó el despliegue sostenido de SernamEG Magallanes durante 2026, contabilizando 502 orientaciones entregadas, 344 mujeres en procesos de reparación y 230 patrocinios judiciales vigentes en la región.

Para la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, la articulación con la Fiscalía, la PDI y Carabineros ha sido determinante tras las 1.060 denuncias registradas en 2025, la cifra más alta en cinco años. Según indicó, hoy existe mayor disposición para pedir ayuda respaldada por herramientas como la Ley Gabriela y la Ley Integral (21.675).

“Queremos acercar la oferta de los servicios públicos en cuanto a información, orientación, apoyo y derivación; pero también seguir avanzando y detectando nudos críticos para reducir la violencia fuertemente”, señaló, recordando que el fono gratuito 1455, el WhatsApp silencioso y las residencias transitorias están disponibles para quienes corren peligro.

Impacto en la infancia y llamado a denunciar

Desde el ámbito social, el seremi de Gobierno, Ángel Roa, advirtió que, si bien Magallanes no lamenta femicidios consumados este año, sí registra casos frustrados y tentados —que a nivel nacional suman 287 y 106 respectivamente, junto a 33 víctimas fatales—. Asimismo, subrayó que más del 80% de las víctimas indirectas son niños, niñas y adolescentes.

“Cada uno de nosotros es importante para generar redes que escuchen, crean y acompañen; saber que cuentas con alguien puede marcar la diferencia en la vida de una mujer”, expresó.

En la misma línea de resguardo, el mayor de Justicia Juan Pablo Gatica Peña, jefe de la sección regional de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros, recalcó que el nivel 133 prioriza los llamados por violencia intrafamiliar, derivando a las afectadas a Salas de Familia especializadas.

“Es fundamental denunciar, porque sin denuncia no hay investigación. Una vez acogida, la remitimos al Ministerio Público para que disponga las diligencias; sin ese paso, es muy difícil perseguir estos delitos”, afirmó el oficial, cerrando una jornada que convocó a familias, vecinos, espacios laborales y comunidades educativas a escuchar sin juzgar y actuar a tiempo.