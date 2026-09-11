Gobierno evalúa realizar el primer Consejo de Gabinete en la Antártica encabezado por el Presidente José Antonio Kast

El extremo austral de Chile volverá a ser el epicentro de la agenda política del país. Tras la reciente visita del Presidente José Antonio Kast a la Región de Magallanes, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmaron que se estudian las condiciones logísticas para trasladar al Mandatario y a todo su gabinete ministerial hasta el Territorio Chileno Antártico a fines de enero de 2027, en el marco de la campaña estival.

De concretarse, se trataría del primer Consejo de Gabinete de la historia celebrado en el continente blanco por un Presidente de la República, hito de alto valor geopolítico que coincide con las obras de mejoramiento de infraestructura que ejecuta el MOP en la zona. Además, la cita ministerial podría coincidir con una eventual visita oficial del Rey Felipe VI de España, hito que aún se mantiene en evaluación diplomática.

Sesión de la Comisión de Defensa en el Estrecho de Magallanes

Previo al despliegue presidencial, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, encabezada por el diputado Álvaro Carter, sesionará el próximo 25 de septiembre en Punta Arenas. La jornada contemplará trabajo legislativo a bordo de una unidad de la Armada de Chile en aguas del Estrecho de Magallanes, contando con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, el ministro de Defensa, Fernando Barros, y altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Esta serie de hitos institucionales reafirma el rol estratégico de Magallanes y Punta Arenas como puerta de entrada al continente antártico y plataforma logística, científica y soberana de Chile en el hemisferio sur.