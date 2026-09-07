Gobierno lanza campaña “Chile Nos Encanta” para elevar la contribución del turismo al 4% del PIB y crear 100 mil empleos

El Gobierno presentó la campaña nacional “Chile Nos Encanta”, una estrategia destinada a consolidar al turismo como motor de desarrollo económico y generación de puestos de trabajo durante los próximos años.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, detalló que el objetivo central es elevar la participación del sector turístico desde el 3% actual al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), además de crear 100 mil nuevos empleos que se sumarán a los 650 mil existentes en el rubro. La iniciativa pretende beneficiar directamente a pequeñas y medianas empresas de alojamiento, gastronomía, comercio y transporte en todo el país.

Entre los anuncios de la jornada, el Ejecutivo confirmó gestiones para extender a 24 horas la operación continua de diversos aeropuertos regionales. La medida fue respaldada por la presidenta ejecutiva de la Federación de Turismo de Chile (Fedetur), Mónica Zalaquett, quien destacó que la flexibilización horaria permitirá descentralizar la conectividad, crear nuevas rutas aéreas y potenciar destinos estratégicos de la zona austral como Magallanes.