El Gobierno valoró la aprobación en el Congreso Nacional del proyecto de ley que contiene el alza de los combustibles, iniciativa que permitirá revertir el incremento registrado el pasado 12 de noviembre y fijar un límite máximo a los precios hasta el 7 de abril de 2027.







A partir de este jueves 19 de noviembre, la medida aplicará una rebaja aproximada de $40 por litro en las gasolinas y de $140 por litro en el petróleo diésel, estableciendo además un techo que impedirá nuevas alzas por sobre ese umbral mientras rija la normativa, en respuesta a la crisis energética internacional y el conflicto en Medio Oriente.

En la Región de Magallanes, el seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, destacó el entendimiento alcanzado durante la tramitación legislativa para enfrentar el encarecimiento de los hidrocarburos sin comprometer el equilibrio fiscal.

“Desde marzo, el Gobierno ha trabajado con responsabilidad en el ordenamiento de las finanzas públicas, porque sabemos que los recursos del Estado deben administrarse con seriedad y pensando en las necesidades del país. Esa responsabilidad también es la que permite enfrentar situaciones complejas, como la actual crisis internacional de los combustibles, y buscar acuerdos para proteger a las familias y apoyar a los sectores productivos. Valoramos la disposición al diálogo de los gremios del transporte, del Gobierno y de los parlamentarios para alcanzar soluciones concretas”, afirmó la autoridad regional.

Apoyo al transporte, pesca artesanal y operación del Mepco

La ley se suma a las ayudas desplegadas a través del Plan Chile Sale Adelante, que extendió hasta diciembre de 2026 diversos beneficios sectoriales. Entre ellos figura la ampliación de seis a nueve meses de la subvención de $100.000 mensuales para taxis, colectivos y transporte escolar, además del Cupón Gas Licuado para hogares beneficiarios.

Asimismo, se incorporó un nuevo bono de $100.000 mensuales entre octubre y diciembre para propietarios de embarcaciones de pesca artesanal de hasta 12 metros de eslora que cumplan los requisitos legales. Para el transporte de carga y pasajeros, el texto mejora las condiciones de recuperación del impuesto específico al diésel y entrega beneficios tributarios durante 2027 a empresas de buses rurales, interurbanos e internacionales.

En paralelo, continúa operando el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), herramienta cuyo funcionamiento entre agosto y octubre representó un desembolso fiscal de $1,1 billones, de los cuales $860 mil millones se destinaron a amortiguar el valor del diésel.