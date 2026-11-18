El director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) confirmó este lunes 16 de noviembre, durante una sesión de la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputadas y Diputados, que la Beca Magallanes mantendrá sus actuales requisitos, montos y cobertura durante 2027.

La determinación descarta las modificaciones incorporadas inicialmente en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, iniciativa que planteaba fusionar las becas Aysén, Patagonia Aysén y Magallanes bajo un nuevo programa denominado Becas Patagonia, provocando incertidumbre y movilizaciones entre los estudiantes de la región.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por Junaeb ante la instancia parlamentaria, el beneficio conservará para el próximo año su aporte anual de $1.090.650, distribuido en diez cuotas de $109.065, además de su cobertura para 2.019 estudiantes. Tampoco sufrirán cambios las condiciones de acceso, manteniendo el promedio mínimo de notas de enseñanza media de 5,0, la pertenencia hasta el 80% del tramo socioeconómico y las exigencias académicas vigentes.

Gestiones parlamentarias y respaldo estudiantil

Las inquietudes levantadas por las organizaciones estudiantiles fueron canalizadas en el Congreso por la diputada Javiera Morales, quien ingresó un oficio solicitando explicaciones y presentó indicaciones en el debate presupuestario junto a la parlamentaria por Aysén Andrea Macías.

“Esta es una buena noticia y, sobre todo, un logro de las y los estudiantes de Magallanes, que fueron los primeros en levantar la voz y movilizarse para defender una beca fundamental para continuar sus estudios. Ellos nos alertaron de esta situación y desde nuestro rol parlamentario, junto a la diputada por Aysén Andrea Macías, recogimos esa preocupación, solicitamos explicaciones y presentamos indicaciones en la discusión presupuestaria. Hoy valoramos que Junaeb haya confirmado que no se modificarán los requisitos ni los beneficios de la Beca Magallanes”, afirmó Morales.

La legisladora subrayó además el impacto del aporte en el presupuesto de las familias de zonas extremas: “Vivir en Magallanes tiene costos adicionales que no siempre son considerados en las decisiones que se toman desde el nivel central. Por eso era fundamental que se escuchara a los estudiantes antes de modificar un beneficio que responde a nuestra realidad territorial. Las becas no son un privilegio, son una herramienta para que nuestros jóvenes puedan continuar sus estudios sin que las dificultades económicas se transformen en una barrera”.

Morales añadió que continuará fiscalizando el cumplimiento del compromiso adquirido en la comisión: “Lo importante es que los estudiantes fueron escuchados y que su movilización tuvo una respuesta concreta. Desde el Congreso acompañamos esa demanda y seguiremos atentos a que lo comprometido se cumpla. Cuando los jóvenes se organizan y levantan sus preocupaciones, las instituciones tienen el deber de escucharlos y responder”.