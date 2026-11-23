En el marco de una agenda en terreno por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, el ministro del Deporte, Francisco Riveros, llamó a fortalecer la inversión privada en la actividad física y destacó el impacto que tendrá la futura infraestructura deportiva en la zona austral.

A tres meses de asumir el cargo y tras recorrer once regiones, el secretario de Estado explicó en conversación con Pingüino Multimedia que su despliegue responde a un mandato del Presidente Kast para impulsar la descentralización deportiva. Durante su estadía en Punta Arenas, visitó recintos públicos, centros Elige Vivir Sano y talleres municipales y del Instituto Nacional de Deportes (IND).

En materia de financiamiento, Riveros advirtió sobre la alta dependencia de los recursos fiscales en el país y convocó al empresariado a sumarse al respaldo de competencias emblemáticas como el Gran Premio de la Hermandad y al apoyo directo de los atletas, complementando herramientas como el Fondeporte. “Más del 95% de los recursos que financian el deporte corresponden al Estado. Creemos que hay un espacio bien grande para que la empresa privada se involucre en el deporte y lo apoye”, sostuvo.

Polideportivo Antártico y eventos internacionales

Para enfrentar las condiciones climáticas de la Patagonia, el ministro valoró el proyecto del Polideportivo Antártico, impulsado por el Gobierno Regional y la Municipalidad de Punta Arenas, iniciativa que contempla cerca de 20.000 metros cuadrados y capacidad para más de 5.000 personas. “Es un proyecto tremendo que puede significar un antes y un después para lo que es el deporte en Magallanes”, afirmó.

El titular de la cartera vinculó esta proyección de infraestructura con la adjudicación de los Juegos Suramericanos 2030 a la Región del Biobío, destacando que por primera vez el evento saldrá de Santiago. “¿Por qué no soñar más adelante con que haya una edición más austral todavía y que se pueda hacer acá en Magallanes?”, planteó, defendiendo además el retorno económico de estas citas tras señalar que en el Mundial de Rally cada dólar invertido genera seis de vuelta en turismo, empleo, comercio y hotelería.

Semillero regional y separación en la ANFP

En su paso por la capital regional, la autoridad felicitó a los representantes magallánicos clasificados a los Juegos Sudamericanos Escolares de Guayaquil: el equipo de futsal del Liceo Salesiano San José, los exponentes de atletismo adaptado y las campeonas de básquetbol del Colegio Charles Darwin. También resaltó el programa Promesas Chile y las siete medallas obtenidas por la región en los recientes Juegos Binacionales de la Araucanía en Los Ríos, junto con mencionar como referentes a Emil Feuchtmann y Jorge Pérez.

Respecto a la contingencia del fútbol chileno y el cambio de mando en la ANFP, Riveros indicó que su ministerio trabaja en los plazos de implementación de la nueva ley que separa a la Federación de Fútbol de Chile de la asociación profesional. Sobre el nuevo timonel del organismo —a quien conoció durante su etapa dirigencial en Palestino—, expresó que es una persona “muy capaz” y “muy exigente con su trabajo”, esperando que replique sus buenos resultados al mando de la selección nacional.