Presidente inicia gira por Europa en medio de críticas por rebajas de condenas y caída en encuestas

En medio de un tenso clima político interno, el Presidente José Antonio Kast inició este domingo 1 de noviembre su primera gira oficial por Europa desde que asumió el mando de la nación en marzo pasado. El periplo internacional, sin embargo, ha generado inmediatas críticas desde distintos sectores del Congreso, debido a la coincidencia del viaje con la crisis política desatada en torno al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Los cuestionamientos parlamentarios apuntan a la inconveniencia de ausentarse del país en momentos en que la cartera sectorial se encuentra en el foco público tras la polémica por las 56 rebajas de condenas a reclusos. En ese contexto, legisladores de diversas bancadas, como el diputado independiente Sebastián Videla, sostuvieron que el Mandatario debió postergar la agenda internacional para priorizar la contingencia de seguridad institucional.

La controversia ha impactado fuertemente la percepción ciudadana hacia la gestión del conflicto: un 74,2% de los consultados opina que el Presidente se equivocó y debe pedirle la renuncia al ministro de Justicia, Fernando Rabat. Asimismo, un 64,3% respaldaría una eventual acusación constitucional en contra del titular de la cartera, frente a apenas un 21,2% que rechazaría el libelo acusatorio. Solo un 14,7% califica positivamente el manejo gubernamental del caso.

Desaprobación presidencial sube a 64% en Agenda Criteria

En paralelo al inicio del viaje al extranjero, la encuesta Agenda Criteria correspondiente a la última semana de octubre evidenció un nuevo deterioro en las cifras del Ejecutivo. La aprobación del Presidente José Antonio Kast retrocedió al 27%, igualando su registro más bajo desde el inicio de su período (marcado el 11 de octubre), muy lejos del 46% de respaldo que anotó en su primera medición del 15 de marzo.

Por su parte, la desaprobación a la conducción de La Moneda escaló cuatro puntos porcentuales hasta situarse en el 64%, su nivel más alto, mientras que un 9% de los encuestados declaró no saber cómo evaluar al Mandatario.

El sondeo —aplicado a 802 panelistas online ponderados a nivel nacional— también evaluó la respuesta gubernamental frente a las recientes emergencias climáticas, marcadas por el aluvión en Las Condes y sucesivas alertas rojas en la Región Metropolitana. En este acápite, un 58% calificó de forma negativa el desempeño del Ejecutivo, ubicándolo en el último lugar del ranking institucional, en contraste con la alta valoración obtenida por las Fuerzas Armadas y Carabineros (66%), y las municipalidades (66%). Senapred, por su parte, obtuvo un saldo adverso con un 46% de evaluación crítica.

Evaluación del gabinete ministerial

En el desglose del equipo de Gobierno para autoridades con más de un 30% de conocimiento público, las ministras May Chomalí (58%) y Catalina Parot (54%), junto a María Paz Arzola (52%) e Iván Poduje (52%), lideraron las menciones favorables.

En la contraparte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anotó la evaluación positiva más baja del gabinete con un 28% (descendiendo seis puntos porcentuales respecto a septiembre), seguido por el titular del Trabajo, Tomás Rau (37%), y la ministra Ximena Rincón (38%). En cuanto al nivel de conocimiento general, Rincón encabeza el listado con un 80%, secundada por Quiroz (70%) y Poduje (68%), mientras que los registros más bajos correspondieron al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas (23%), Francisca Toledo (22%) y Francisco Riveros (19%).