Presidente José Antonio Kast destaca valor estratégico del Estrecho de Magallanes en su discurso ante la ONU

Durante su primera intervención oficial ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el Presidente José Antonio Kast situó a la Región de Magallanes en el centro de la geopolítica y el comercio internacional, definiendo al Estrecho de Magallanes como una vía estratégica fundamental para conectar los océanos Atlántico y Pacífico.

“Chile tiene el Estrecho de Magallanes, una alternativa indispensable para el comercio mundial. Nuestra nación se convertirá en el puente y el puerto de los corredores bioceánicos que unirán América con Asia”, enfatizó el Jefe de Estado ante los delegados internacionales. En esa línea, sostuvo que la posición austral representa una responsabilidad global para Chile, defendiendo la soberanía del país sobre sus recursos minerales y fuentes energéticas de cara a la transición ecológica.

“Chile está de vuelta” y críticas al organismo multilateral

Bajo la consigna “Chile está de vuelta”, el Mandatario convocó a los inversionistas extranjeros resaltando la certeza jurídica e institucionalidad del país, al tiempo que relevó los indicadores de seguridad interna con una reducción del 11,5% en los homicidios durante el primer semestre.

Asimismo, Kast dirigió duras críticas al funcionamiento actual del organismo internacional. “Esta Organización no ha estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos”, cuestionó, señalando que no es viable mantener el orden mundial fijado en 1945 para abordar la realidad global de 2026. Ante ello, propuso reducir la burocracia del ente, suspender agendas secundarias y reformar el Consejo de Seguridad para recuperar su efectividad frente a crisis humanitarias y de seguridad.