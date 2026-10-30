Presidente Kast califica el desempleo del 9,8% como “el dolor más grande de la nación” y defiende al Congreso en Valparaíso

Durante la apertura del Congreso de las Regiones 2026, titulado “Confianza que impulsa el desarrollo” y desarrollado en Concepción bajo la organización de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) junto al Gobierno Regional del Biobío, el Presidente de la República, José Antonio Kast, abordó la compleja coyuntura económica tras conocerse el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el cual fijó la tasa de desocupación nacional en un 9,8%, alcanzando su nivel más alto desde 2021.

Frente a este registro, el Jefe de Estado calificó el desempleo como “el dolor más grande que tenemos como nación” y analizó las herramientas impulsadas por el Ejecutivo. “El modo empleo que activamos gracias a los gobernadores en gran parte está funcionando. ¿Es suficiente? No es suficiente. Por eso planteamos ahora el plan Chile Despega. ¿Es suficiente? Tampoco es suficiente, pero vamos reaccionando o vamos accionando a una situación que viene de más tiempo”, sostuvo. Asimismo, proyectó un repunte económico basado en la reactivación de capitales: “Ya estábamos con cifras de desempleo muy altas. Hoy día tenemos la buena noticia de que hay mucha inversión que va a llegar a nuestra nación. Estamos rompiendo los récords de destrabar inversión, de aprobar proyectos y de solicitudes de inversión en Chile”.

Defensa de la sede legislativa en Valparaíso

En materia de descentralización, el Mandatario manifestó una postura categórica para mantener la sede del Congreso Nacional en Valparaíso, en medio del debate por la propuesta reglamentaria presentada por el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), y la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), que busca habilitar sesiones legislativas de emergencia fuera de la ciudad puerto ante contingencias excepcionales.

“Yo era diputado de la Región Metropolitana, podría haber sido muy interesante para mí que el Congreso estuviera en Santiago, me quedaba a 40 minutos. Para eso me quedaba una hora y media. Claro, que es más cómodo. Pero ¿cuál es la señal que damos si el Congreso vuelve a Santiago? Que no creemos en la descentralización“, remarcó Kast respecto a la iniciativa, la cual ha generado resistencia transversal en ambas cámaras.

Detención por amenazas de muerte en redes sociales

En paralelo a la agenda presidencial, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención en Chillán de una mujer de 22 años acusada de emitir amenazas directas de muerte contra el Presidente de la República a través de redes sociales, en el marco de la visita oficial del gobernante a la Región de Ñuble con motivo de la inauguración del Instituto Teletón.

El operativo fue desarrollado por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Chillán, en coordinación con la Brigada del Cibercrimen Metropolitana y mecanismos de cooperación internacional con la empresa Meta. El jefe de la Prefectura Ñuble de la PDI, prefecto Nelson Contreras, detalló que la plataforma alertó sobre las publicaciones intimidatorias, tras lo cual los efectivos policiales ubicaron a la imputada portando el teléfono celular con la cuenta activa utilizada para los mensajes. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y la detenida quedó a disposición del Juzgado de Garantía para su respectiva audiencia de control.