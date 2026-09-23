Ratifican desalojo de la toma Villa Las Etnias en Punta Arenas entre el 19 y 26 de octubre

Las autoridades regionales y locales de Magallanes ratificaron de forma categórica que el desalojo del asentamiento informal Villa Las Etnias se llevará a cabo de manera invariable. El procedimiento de restitución del predio fue fijado para ejecutarse entre el 19 y el 26 de octubre, advirtiendo que la fuerza pública y maquinaria pesada actuarán de ser necesario para dar cumplimiento a la orden dictada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

El seremi de Minvu, Rodolfo Guajardo, enfatizó que la instrucción ministerial es definitiva. “El desalojo va sí o sí, es una orden ministerial y la vamos a cumplir”, señaló, saliendo al paso de las protestas realizadas por un grupo de ocupantes en dependencias municipales. Frente a ello, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, recordó que la medida ya había sido notificada con meses de anticipación por el ministro de la cartera e insistió en que el municipio no administra los terrenos en cuestión.

Sin soluciones exprés y sospechas de irregularidades

Tanto el Serviu como el municipio fueron enfáticos en descartar cualquier tipo de solución habitacional directa o trato preferencial para los pobladores del asentamiento. “Nadie se salta la fila. Hay cientos de familias que llevan años esperando en comités formales y pagando arriendo para acceder a un subsidio de forma transparente”, aseveró el jefe comunal Radonich, respaldando el respeto a los conductos regulares del Registro Social de Hogares.

En paralelo, la Seremi de Vivienda encendió las alarmas ante la negativa de un grupo de ocupantes a participar en los catastros oficiales. Por esta razón, el organismo inició un cruce de datos con el Servicio de Impuestos Internos (SII) para verificar la situación patrimonial de los residentes, sospechando de posibles situaciones de fraude o propiedad de otros inmuebles. Las autoridades concluyeron reiterando que las leyes habitacionales se aplicarán sin excepciones en la comuna.