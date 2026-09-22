Reforma al sistema político podría postergar votación en el Congreso por revisión de los comités del Senado

Una nueva revisión por parte de los comités parlamentarios al informe de la Comisión Mixta sobre la reforma al sistema político podría postergar la votación fijada inicialmente para esta semana en el Congreso Nacional.

La iniciativa legislativa tiene como objetivo central evitar la atomización de la política y frenar la proliferación de colectividades con escasa representatividad popular. Para ello, el proyecto eleva las exigencias para la formación de tiendas políticas, eliminando la opción de constituirse en solo tres regiones contiguas y elevando el requisito a ocho, además de restringir el financiamiento estatal exclusivamente a los partidos con representación en el Congreso.

Debate por cláusula democrática y pronunciamientos parlamentarios

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, confirmó que se analiza un ajuste en los tiempos de tramitación: “Se me ha informado que por decisiones de los comités del Senado se va a pedir probablemente una revisión del texto definitivo de la comisión mixta (…), pero está el interés del Ejecutivo y de los comités parlamentarios para que este proyecto complete de la mejor forma su trámite legislativo”, precisó.

Con el grueso de la reforma ya despachado, el punto pendiente de discusión radica en la obligación de incluir en los estatutos de los partidos una condena explícita a los sistemas autoritarios y al uso de la violencia como método de acción política. Desde la oposición, el diputado Felipe Ross (PLR) respaldó la norma señalando que permite bajar el mandato constitucional a la disciplina interna partidaria, mientras que desde el oficialismo, el diputado Luis Cuello (PC) cuestionó la redacción por considerarla “incompleta”, acusando la omisión de alusiones al apoyo a golpes de Estado o terrorismo de Estado.