Región de Magallanes entra en recesión económica tras caída de 1,9% del PIB regional y gremios exigen acelerar inversiones

La confirmación oficial de que la Región de Magallanes ha ingresado formalmente en recesión económica, luego de registrar una contracción del 1,9% en su Producto Interno Bruto (PIB) regional, encendió las alarmas en el sector productivo de la zona austral. Frente a este desfavorable panorama reportado por el Banco Central, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) Magallanes y la Asociación de Salmonicultores instaron al Gobierno a adoptar medidas urgentes para reactivar la inversión privada.

Desde el gremio acuícola, su presidente Carlos Odebret enfatizó que el descenso en la actividad económica impacta directamente en la pérdida de empleos formales. Explicó que la baja en la producción salmonera obedece a ventanas regulatorias de siembra y cosecha que no han podido compensarse por la nula entrega de nuevas concesiones, por lo que urgió al Ejecutivo a resolver solicitudes que se encuentran paralizadas en la burocracia estatal por más de una década.

Llamado a la certeza jurídica y alianza público-privada

Por su parte, el director de la CPC Magallanes, Enrique Le Dantec, sostuvo que la caída en el empleo privado se ve acentuada por la menor capacidad del gasto público debido al déficit fiscal. El dirigente criticó el estancamiento de industrias estratégicas como la pesca, energía, salmonicultura y nuevas tecnologías a causa de trabas normativas, asegurando que el sector no pide privilegios, sino condiciones razonables para operar considerando los elevados costos logísticos de la Patagonia.

Si bien ambos sectores valoraron el plan de reactivación “Chile Despega” del Gobierno, enfatizaron la necesidad de definir plazos, metas e indicadores regionales claros. Le Dantec subrayó que agilizar permisos ambientales y otorgar certezas jurídicas es plenamente compatible con el resguardo ecológico y el respeto a las comunidades originarias, haciendo un llamado final a consolidar una alianza público-privada que devuelva la liquidez y el crecimiento a las familias magallánicas.