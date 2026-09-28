Senador Kusanovic alerta por caída del 2% en el PIB de Magallanes y exige recursos frescos en el Presupuesto

El senador por la Región de Magallanes, Alejandro Kusanovic, manifestó su profunda preocupación tras conocerse los últimos indicadores económicos elaborados por la División de Estudios del Ministerio del Interior, basados en cifras del Banco Central. El reporte confirmó un retroceso cercano al 2% en el Producto Interno Bruto (PIB) regional durante el segundo trimestre de 2026 frente a igual periodo del año anterior, situando a la zona austral entre los territorios con números negativos.

A esta contracción se suma una caída del 0,3% en el consumo de los hogares magallánicos, aunque las exportaciones regionales mostraron una señal positiva de resiliencia con una expansión del 6,3%. Ante este panorama, Kusanovic emplazó al Ejecutivo a ir más allá de las planificaciones de largo plazo y desplegar estrategias de reactivación de corto plazo que frenen el deterioro del empleo y la inversión local.

Soberanía financiada y presupuesto 2027

El parlamentario enfatizó que el fortalecimiento de la soberanía nacional en la zona austral —tema ampliamente respaldado por las autoridades en el Estrecho de Magallanes— debe traducirse en un compromiso fiscal tangibles en la próxima Ley de Presupuestos de la Nación.

“Este escenario exige que el Gobierno actúe ahora con medidas agresivas que permitan reactivar la economía y generar las condiciones para crear empleo. La soberanía no solamente se declara: se financia, se construye y se ejerce todos los días en el territorio”, aseveró Kusanovic. El legislador insistió en que para retomar la senda del crecimiento resulta fundamental destinar recursos frescos para apurar obras públicas pendientes y acelerar la infraestructura estratégica que requiere Magallanes.