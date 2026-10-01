Seremi del Trabajo tras datos del Banco Central: “No podemos mirar estas cifras con indiferencia”

Tras la confirmación por parte del Banco Central sobre el ingreso de la Región de Magallanes a una recesión técnica —tras anotar una caída del 1,9% en su PIB del segundo trimestre—, el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, analizó el complejo panorama que atraviesa el mercado laboral en la zona austral.

Si bien las últimas cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ubican el desempleo regional en un 6,9% —por debajo de la media nacional— y muestran un leve crecimiento de 0,7% en los ocupados totales (98.868 personas), los datos encendieron las alarmas por la acentuada precarización del empleo. La informalidad creció un 11,7% en doce meses, sumando a 2.172 trabajadores desprotegidos más que en igual período de 2025.

Preocupante alza en el segmento masculino y plan de mitigación

El deterioro de las condiciones laborales se concentró mayoritariamente en los hombres, segmento donde el empleo informal se disparó un 20,9%, impulsado principalmente por el trabajo por cuenta propia que creció un 37%. Este fenómeno evidencia las severas dificultades del sector privado para absorber mano de obra asalariada formal. “Detrás de cada porcentaje hay personas y familias. No podemos conformarnos con estar bajo el promedio nacional; la urgencia hoy es que los nuevos empleos sean formales, cuenten con protección social y otorguen estabilidad”, enfatizó el seremi Salas.

Para amortiguar el impacto en la economía familiar, el Ejecutivo apuesta a agilizar el Plan Chile Despega, iniciativa que contempla una inversión de $140.000 millones en obras de conectividad, vivienda y desarrollo urbano, sumado a 10 proyectos del MOP por $14.917 millones entre Torres del Paine y Cabo de Hornos. Asimismo, la Mesa Regional por el Empleo apunta a concretar 800 contrataciones formales antes de fin de año, reforzando subsidios de Sence con un 46% de focalización en mujeres.