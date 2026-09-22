Vicepresidente Claudio Alvarado aborda permisos, conectividad y seguridad en Magallanes en entrevista exclusiva

En el marco de su visita oficial a la Región de Magallanes, el vicepresidente de la República y biministro, Claudio Alvarado Andrade, concedió una entrevista exclusiva a Pingüino Multimedia en el programa “Noticias AM”, abordando los principales desafíos en materia económica, desarrollo productivo, integración territorial y seguridad en la zona austral.

Durante la conversación, la autoridad analizó el impacto de industrias estratégicas como la salmonicultura y el hidrógeno verde, enfatizando la necesidad de agilizar la tramitación de proyectos: “Nuestro gobierno tiene plena conciencia de que la burocracia termina matando iniciativas de inversión porque se generen plazos de resolución extremadamente largos”, sostuvo, destacando las reformas legales impulsadas por el Ejecutivo para acotar tiempos y dar certeza jurídica a los inversionistas.

Conectividad, transporte local y seguridad fronteriza

En materia de integración territorial, Alvarado resaltó la labor del Cuerpo Militar del Trabajo en la senda de penetración Vicuña-Yendegaia para unir Tierra del Fuego con Isla Navarino, remarcando que “la soberanía implica conectividad, poblamiento e inversión pública”. Asimismo, valoró la posibilidad de analizar técnicamente la creación de un puerto seco en la región y la necesidad de dar espacios de carga a los camioneros magallánicos frente al tránsito transandino.

Al abordar la agenda de seguridad, el vicepresidente valoró los resultados en materia de control de fronteras en la zona norte del país, informando una disminución de casi un 80% en los ingresos irregulares respecto al año anterior gracias al refuerzo tecnológico y la nueva Ley de Inteligencia. Por último, la autoridad, de origen chilote, expresó su orgullo de presidir los actos conmemorativos en Magallanes rindiendo homenaje a los chilotes que poblaron el territorio austral.