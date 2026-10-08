Abren inscripciones para esterilización gratuita de perros y gatos este viernes en Punta Arenas

Una nueva fecha del Programa de Esterilización 2026 para mascotas se desarrollará este viernes 9 de octubre en Punta Arenas, con el objetivo de facilitar el acceso de la comunidad a la tenencia responsable de perros y gatos mediante cirugías gratuitas.

La jornada de inscripción presencial se iniciará a partir de las 14:00 horas en la sede de la Junta de Vecinos Robert Fitz Roy, ubicada en Avenida España N°2673. La entrega de cupos se mantendrá habilitada hasta agotar la disponibilidad dispuesta para este operativo, por lo que las autoridades recomendaron a los interesados acudir con anticipación al recinto comunitario.

Requisitos y modalidad de registro

Las vacantes se otorgarán por estricto orden de llegada y estarán dirigidas tanto a caninos como a felinos. Para garantizar una cobertura equitativa entre los sectores de la comuna, cada propietario podrá inscribir un máximo de dos mascotas para ser incorporadas al calendario de intervenciones quirúrgicas.

Entre las exigencias establecidas para efectuar el trámite, los postulantes deberán ser mayores de 18 años, presentar su cédula de identidad vigente y proporcionar los datos básicos del animal (edad, sexo y antecedentes del ejemplar). Dado que el número de cupos es acotado, se reiteró el llamado a la comunidad a concurrir de manera oportuna a la sede vecinal.