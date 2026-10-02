Agencia de Sustentabilidad y CChC certifican a 11 empresas por hito de producción limpia en Magallanes

Un hito histórico en materia de sustentabilidad y economía circular concretó el sector construcción de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes, otorgaron la certificación a 11 empresas y 17 instalaciones tras cumplir el 100% de los compromisos del Acuerdo de Producción Limpia (APL) “Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y uso eficiente del agua”.

La iniciativa público-privada, articulada tras un diagnóstico gremial que en 2022 identificó más de 50 vertederos clandestinos en la zona, arrojó resultados inéditos: se evitó la disposición final de 141.124 toneladas de residuos mezclados y se neutralizó la emisión de 49.369 toneladas de CO₂ equivalente mediante técnicas de reciclaje y reutilización en faenas de Punta Arenas y Puerto Natales.

Eficiencia hídrica, ahorro y capital humano

Junto con el impacto ambiental, el APL generó una reducción del 22,19% en los costos operacionales asociados al manejo de basura en las empresas participantes, sumado a caídas drásticas en el consumo de agua: 69,59% en instalaciones permanentes y 59,52% en faenas temporales. Paralelamente, se capacitó a cerca de 1.000 trabajadores en economía circular y se elaboró un informe técnico para evaluar la futura instalación de una planta de tratamiento de RCD en la zona.

“Magallanes logró cumplir el 100% de los compromisos del acuerdo, demostrando el compromiso de nuestras empresas con el desarrollo de la región”, destacó Cristóbal Bascuñán, presidente de CChC Magallanes. En tanto, las firmas galardonadas por esta transformación fueron Desarrollos Constructivos Axis, Nexxo, Senercom, EBCO, Ingelev, Cárdenas, Melón, Salfa, Flexan, Codes y Concremag.