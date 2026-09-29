Agrupación magallánica de apoyo al cáncer infantil ratifica independencia institucional

A través de una declaración pública, la Corporación Guerreros de la Vida: Contra el Cáncer Infantil Magallanes, informó a la comunidad magallánica cómo opera en la región, explicando que reúne el esfuerzo colaborativo de padres, madres, cuidadores, voluntarios, colaboradores y pacientes oncológicos infantiles de la región más austral del país.

Remarcaron de manera categórica que se trata de una institución independiente y autónoma, subrayando que no mantienen vínculos de dependencia ni filiación con ninguna otra fundación, agrupación, junta de vecinos, liga, asociación u organización externa.

“Somos una corporación sin fines de lucro, conformada por quienes vivimos de cerca esta realidad, y queremos señalar claramente que somos una organización independiente y autónoma”.

Junto con clarificar su estructura orgánica, la entidad informó su incorporación a la Red Chile Unido por el Cáncer, plataforma que agrupa a más de 64 organizaciones desde Arica hasta Punta Arenas. Al respecto, recalcaron: “Esta red nos permite mantener conexión y colaboración tanto a nivel regional como nacional, pero queremos relevar que nuestra pertenencia no afecta en absoluto nuestra autonomía ni independencia”.

Finalmente, desde la organización extendieron esta información a la comunidad, reafirmando el compromiso “de trabajar con transparencia y dedicación por los niños, niñas y familias que enfrentan el cáncer infantil en nuestra región”.