ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Arma usada en asesinato de carabinero en Lo Espejo está vinculada a otros dos homicidios y ataques a uniformados Agresión a profesional en Centro Juvenil de Punta Arenas desencadena alertas de seguridad y acciones gremiales Conductor de auto BMW resulta lesionado tras chocar contra dos vehículos en calle Hornillas Piden 10 años de internación para joven acusado de abusar de familiar menor de edad en Porvenir
> Regional

Agrupación magallánica de apoyo al cáncer infantil ratifica independencia institucional

La organización regional oficializó su integración a la Red Chile Unido por el Cáncer que reúne a más de 64 agrupaciones en el país, reafirmando su compromiso con las familias magallánicas.

Periodista Web
Periodista Web

A través de una declaración pública, la Corporación Guerreros de la Vida: Contra el Cáncer Infantil Magallanes, informó a la comunidad magallánica cómo opera en la región, explicando que reúne el esfuerzo colaborativo de padres, madres, cuidadores, voluntarios, colaboradores y pacientes oncológicos infantiles de la región más austral del país.

Remarcaron de manera categórica que se trata de una institución independiente y autónoma, subrayando que no mantienen vínculos de dependencia ni filiación con ninguna otra fundación, agrupación, junta de vecinos, liga, asociación u organización externa.

“Somos una corporación sin fines de lucro, conformada por quienes vivimos de cerca esta realidad, y queremos señalar claramente que somos una organización independiente y autónoma”.

Junto con clarificar su estructura orgánica, la entidad informó su incorporación a la Red Chile Unido por el Cáncer, plataforma que agrupa a más de 64 organizaciones desde Arica hasta Punta Arenas. Al respecto, recalcaron: “Esta red nos permite mantener conexión y colaboración tanto a nivel regional como nacional, pero queremos relevar que nuestra pertenencia no afecta en absoluto nuestra autonomía ni independencia”.

Finalmente, desde la organización extendieron esta información a la comunidad, reafirmando el compromiso “de trabajar con transparencia y dedicación por los niños, niñas y familias que enfrentan el cáncer infantil en nuestra región”.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS