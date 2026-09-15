Aguas Magallanes llama a cuidar la red de alcantarillado durante las celebraciones de Fiestas Patrias

El incremento en la preparación de asados, empanadas y comidas típicas durante Fiestas Patrias genera una mayor exigencia en el sistema sanitario de la Región de Magallanes. Ante este escenario, la empresa Aguas Magallanes hizo un llamado preventivo a la comunidad para realizar un uso responsable del alcantarillado y evitar obstrucciones o emergencias por colapsos de red.

Desde la sanitaria recordaron que la infraestructura pública está dimensionada exclusivamente para el flujo de aguas servidas domésticas. Por ello, instaron a evitar vertidos de grasas y restos sólidos que puedan bloquear las tuberías tanto en el interior de los hogares como en las vías públicas de la región.

Recomendaciones para el hogar

Para el correcto uso de la cocina y el baño, la compañía entregó las siguientes recomendaciones operativas:

Manejo del aceite: No arrojar aceite de frituras por el lavaplatos, ya que al enfriarse se solidifica y bloquea los ductos. Se debe acumular frío en botellas plásticas y llevarlo a los puntos limpios del Colegio Charles Darwin (Punta Arenas) o del Rodoviario (Puerto Natales).

Limpieza de loza: Retirar restos de comida y grasas con papel absorbente antes de lavar, manteniendo siempre una rejilla protectora en el drenaje.

Uso del baño: No utilizar el inodoro como basurero ni desechar por esa vía toallitas húmedas, restos de alimentos o productos de higiene personal.

El subgerente de Clientes de Aguas Magallanes, Cristian Oyarzún Araya, señaló que “nuestros equipos trabajan durante todo el año en la operación y mantención, pero también necesitamos del compromiso de cada vecino en fechas de mayor actividad”. Ante eventuales emergencias, la línea 612 280028 y los canales digitales de la empresa se mantendrán operativos las 24 horas.