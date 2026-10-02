Aguas Magallanes llama a no levantar tapas de alcantarillado tras intensas lluvias en Punta Arenas

Ante las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas en la capital de la Región de Magallanes, la empresa sanitaria Aguas Magallanes emitió un urgente aviso preventivo a la comunidad para evitar la manipulación indebida de la red pública de colectores.

A través de un comunicado oficial, la compañía hizo un llamado directo a los vecinos a no levantar las tapas de alcantarillado para evacuar las aguas lluvias acumuladas en la vía pública o en predios particulares. Desde la sanitaria explicaron que este sistema fue diseñado de manera exclusiva para el transporte de aguas servidas domésticas y no para el drenaje pluvial.

Riesgos de colapso y accidentes

Aperturar estas estructuras frente a temporales genera serias complicaciones operativas, tales como la saturación del sistema, el afloramiento de aguas servidas en la vía pública o en el interior de las viviendas, y el arrastre de sedimentos y basura que provocan obstrucciones graves en las tuberías y plantas de tratamiento. Además, dejar las tapas abiertas representa un severo peligro de caídas o accidentes para peatones y vehículos.

Aguas Magallanes recordó a la población mantener un uso responsable del servicio y puso a disposición sus canales de emergencia ante cualquier eventualidad en la red: Call Center (61 228 0028 / 2 2361 2827) y WhatsApp (+56 9 8174 7896).