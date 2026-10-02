Municipio refuerza despliegue por lluvias y crecida del río Las Minas: precipitaciones podrían alcanzar los 28 milímetros

El municipio de Punta Arenas mantiene un amplio despliegue de sus equipos de emergencia debido a las intensas precipitaciones registradas durante las últimas horas en la comuna y al aumento del caudal del río Las Minas.

La directora de Operaciones de la Municipalidad de Punta Arenas, Sonia Vargas, explicó que la Dirección de Gestión del Riesgo se encuentra trabajando desde primera hora y que los equipos municipales permanecerán activos durante la madrugada y las próximas horas, mientras se mantenga la situación de emergencia.

De acuerdo con la autoridad municipal, se han registrado afectaciones en distintos sectores de la ciudad, principalmente por anegamientos de viviendas y otras situaciones asociadas a las precipitaciones.

Uno de los principales factores de preocupación es la crecida del río Las Minas, cuya evolución es monitoreada técnicamente por el Ministerio de Obras Públicas. Vargas señaló que el río presenta un importante aumento de caudal y que la información técnica sobre su comportamiento es entregada por el organismo correspondiente.

Lluvia, deshielo y marea: factores que complican el escenario

Vargas explicó que el escenario se ha visto complejizado por la presencia de nieve y hielo en los sectores altos de Punta Arenas, que, producto del aumento de las temperaturas y las precipitaciones, están generando un mayor aporte de agua.

A esto se suma la condición de marea alta, situación que dificulta la evacuación del agua y contribuye al aumento de los niveles en distintos puntos de la ciudad.

Respecto de las precipitaciones acumuladas, la directora de Operaciones indicó que, mientras los informes oficiales manejaban una cifra cercana a los 16 milímetros, las estimaciones municipales apuntaban a aproximadamente 20 milímetros acumulados hasta el momento de la entrevista.

Según las proyecciones entregadas por Vargas, el acumulado podría acercarse a los 28 milímetros, aunque advirtió que la cifra podría ser mayor dependiendo de cómo evolucione el sistema frontal.

Precipitaciones continuarían durante el fin de semana

La directora de Operaciones señaló que, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica, las precipitaciones más intensas deberían comenzar a declinar cerca de las 3:00 horas, aunque el sistema frontal continuaría afectando a la zona durante el sábado y parte del domingo, con lluvias de menor intensidad.

Sin embargo, la autoridad advirtió que el término de las precipitaciones más intensas no significa necesariamente que disminuya inmediatamente el riesgo.

“Los suelos están saturados, por lo tanto va a aumentar bastante la crecida en diferentes puntos”, explicó Vargas.

Ante este escenario, el municipio mantiene todos sus equipos operativos y preparados para atender eventuales emergencias, incluyendo la posibilidad de disponer medidas de evacuación si las condiciones lo hicieran necesario.

Vargas señaló que, por el momento, no se prevé que sea necesario evacuar a la población, pero aseguró que el municipio se encuentra preparado para responder ante cualquier cambio en las condiciones durante las próximas horas.