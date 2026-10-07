Alerta ambiental en el río Las Minas: Municipio de Punta Arenas detecta baterías y vehículos en el cauce tras fiscalizar depósito de chatarra

Una exhaustiva fiscalización realizada por la Municipalidad de Punta Arenas encendió las alarmas de emergencia ambiental en la capital regional. El operativo de inspección se desarrolló en un depósito de chatarra ubicado en la esquina de calle Manuel Aguilar con Avenida Circunvalación, en un predio colindante a las laderas del río Las Minas.

El procedimiento fue liderado por las direcciones municipales de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Obras Municipales y Seguridad Pública, como parte de los patrullajes preventivos posteriores a los intensos temporales que afectaron a la zona austral.

Residuos peligrosos en el lecho y reclamo a la autoridad sanitaria

Durante la revisión técnica, los equipos municipales detectaron que el socavamiento del terreno provocado por la crecida del río dejó al descubierto un contenedor cargado con baterías de vehículos a solo metros de la corriente de agua. Asimismo, constataron la presencia de automóviles en desuso y grandes cabos sumergidos en el cauce, con riesgo inminente de ser arrastrados hasta la desembocadura.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, calificó el hallazgo del contenedor con baterías como “muy peligroso” y criticó duramente la demora en los procesos sancionatorios de la Seremi de Salud, recordando que el municipio presentó una denuncia formal en febrero de 2025 sin recibir respuesta hasta la fecha: “Retomamos esta acción con nuestros inspectores e hacemos un llamado directo a la autoridad de salud para que concluya ese sumario de manera urgente”, enfatizó el jefe comunal.

Citación judicial y múltiples infracciones

Por su parte, el director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Christian Muñoz, confirmó que se cursó una infracción por almacenamiento de residuos peligrosos sin autorización sanitaria y se citó al responsable al Juzgado de Policía Local por incumplir la ordenanza de aseo. De forma paralela, la Dirección de Obras notificó al recinto por deficiencias en el cierre perimetral y construcciones no regularizadas, remitiendo nuevamente el expediente a la autoridad de salud regional.