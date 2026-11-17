La compañía Antarctica21 certificó que el consumo eléctrico de sus instalaciones en Punta Arenas proviene en un 100% de fuentes renovables, principalmente de origen eólico, convirtiéndose en la primera empresa del sector turístico en la Región de Magallanes en acceder a esta acreditación con trazabilidad global.

La entrega oficial del certificado internacional I-REC fue realizada por la empresa distribuidora eléctrica EDELMAG durante una ceremonia efectuada en el edificio Explorers House. Con ello, la firma turística se suma a otras industrias locales que han adoptado este mecanismo para avanzar hacia la carbono neutralidad.

Esta acreditación permite a Antarctica21 complementar su plan de sostenibilidad —que incorpora más de seis años de compensación de emisiones y un inmueble equipado con paneles solares, recolección de aguas lluvias y sistemas de alta eficiencia energética— mediante el suministro directo de energía limpia inyectada a la red eléctrica local.

Desde EDELMAG señalaron que esta alianza apunta a impulsar la transición energética en la zona austral, poniendo a disposición del sector productivo y de servicios un stock de energía renovable certificada para reducir la huella ambiental de sus operaciones.