La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, mantiene vigente desde el 21 de noviembre la Alerta Temprana Preventiva para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. El monitoreo responde a un evento meteorológico que se extenderá durante este miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) cancelara el aviso previo por probables tormentas eléctricas.

Para este miércoles rige la Alerta AA203/2026 por viento moderado a fuerte en Laguna Blanca, Río Verde, Punta Arenas, San Gregorio y Primavera. A ello se suma el Aviso A642/2026 por viento normal a moderado —vigente ambos días en Punta Arenas, Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, Natales, Torres del Paine, Porvenir, Primavera y Timaukel— y el Aviso A643/2026 por precipitaciones normales a moderadas en Natales y Torres del Paine.

Ráfagas de hasta 120 km/h

Según el pronóstico especial del Centro Meteorológico Regional Austral, entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves las rachas más intensas de componente noroeste y oeste afectarán a la Pampa Patagónica Sur:

Laguna Blanca y Primavera: 70 a 120 km/h.

Punta Arenas: 60 a 120 km/h.

Río Verde y San Gregorio: 70 a 110 km/h.

Porvenir y Timaukel: 70 a 100 km/h.

En la zona Central, Punta Arenas y Río Verde registrarán velocidades de 70 a 100 km/h, rango similar al sector Insular de Río Verde (60 a 100 km/h). Hacia la Pampa Patagónica Norte, el viento oscilará entre 60 y 100 km/h en Torres del Paine y de 60 a 90 km/h en Natales, mientras que en la Cordillera Austral Sur alcanzará de 50 a 90 km/h en Punta Arenas y de 30 a 50 km/h en Timaukel.

Lluvias en Última Esperanza y pronóstico para el Paso John Gardner

Entre la mañana del miércoles y la mañana del jueves, las precipitaciones acumuladas en 24 horas se concentrarán en la provincia de Última Esperanza. En la Cordillera Austral Norte caerán entre 18 y 35 milímetros en Torres del Paine y entre 10 y 22 milímetros en Natales (isoterma cero entre 1.100 y 1.700 metros). En la Pampa Patagónica Norte se prevén de 14 a 29 milímetros en Torres del Paine y de 8 a 20 milímetros en Natales (isoterma entre 1.100 y 1.800 metros).

En el Paso John Gardner, dentro del Parque Nacional Torres del Paine, este miércoles comenzó cubierto con nevadas, ventisca y viento noroeste de hasta 80 km/h en la madrugada, evolucionando hacia la tarde y noche a lluvia y aguanieve con ráfagas oeste de hasta 100 km/h, isoterma en ascenso hasta los 1.500 metros y temperaturas entre -13 y 1 grado.

Para este jueves 26 de noviembre en ese mismo paso cordillerano, la madrugada y mañana continuarán con lluvia, viento oeste de hasta 100 km/h e isoterma en 1.600 metros. Hacia la tarde y noche declinarán a chubascos débiles, con ráfagas que bajarán de 90 a 80 km/h, isoterma en 1.700 metros y temperaturas extremas entre -9 y 3 grados.