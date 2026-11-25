Con el propósito de acercar la producción local a las familias magallánicas y fortalecer la comercialización directa sin intermediarios, el Mercado Campesino de INDAP regresó a la histórica Galería Palace, en pleno centro de Punta Arenas.

El espacio atenderá al público durante cuatro jornadas semanales —de martes a viernes, entre las 10:30 y las 14:00 horas— y reunirá a seis agricultores usuarios del servicio, quienes ofrecerán hortalizas recién cosechadas y diversos alimentos de la agricultura familiar campesina cuya disponibilidad irá variando según avance la temporada.

Desde la dirección regional subrogante de INDAP Magallanes, encabezada por Petar Bradasic, destacaron la recuperación de este tradicional punto de venta para consolidar circuitos cortos que permitan una relación directa y más justa entre productores y consumidores. Asimismo, valoraron la alianza con la administración y los locatarios de la Galería Palace para visibilizar el trabajo campesino frente a las exigentes condiciones climáticas de la zona.

Calendario de atención semanal

La participación de los productores en el recinto céntrico quedó distribuida de la siguiente manera:

Martes: Estrella Pérez y Patricio Friedli.

Miércoles: Viviana Mansilla y Sergio Carrasco.

Jueves: Viviana Mansilla.

Viernes: María Juana Vargas, Anselmo Paillán y Sergio Carrasco.

Con este retorno, INDAP busca dinamizar la economía regional e incentivar a quienes viven, trabajan o transitan por el centro de la capital regional a preferir productos frescos del campo magallánico.