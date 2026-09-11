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Alerta Temprana Preventiva en Torres del Paine por frío extremo de hasta -22 °C y vientos de 100 km/h

Senapred mantiene el aviso para la comuna tras el pronóstico del Centro Meteorológico Regional Austral, que prevé temperaturas bajo cero y rachas severas de viento en el paso John Gardner entre el 11 y el 13 de septiembre.

Periodista Web
Periodista Web

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó que mantiene vigente la Alerta Temprana Preventiva para la Comuna de Torres del Paine, producto de un evento meteorológico de características extremas que afectará al territorio austral entre este viernes 11 y el domingo 13 de septiembre.

De acuerdo con el Pronóstico Meteorológico Especial emitido por el Centro Meteorológico Regional Austral de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las condiciones más complejas se registrarán en el sector del paso John Gardner, al interior del Parque Nacional Torres del Paine. Para dicha zona se pronostican temperaturas mínimas extremas de hasta -22 °C y máximas que no superarán los 0 °C.

Vientos de hasta 100 km/h y resguardo a visitantes

El informe técnico detalla además cielos con nubosidad parcial variando a nublado, rachas de viento que fluctuarán entre los 40 y 100 km/h, y una isoterma 0 °C estimada entre los 50 y 1.100 metros sobre el nivel del mar.

Frente a este escenario de frío y viento de alta intensidad, las autoridades de emergencia hicieron un enfático llamado a la población local, a los equipos de guardaparques de Conaf y a los operadores turísticos a extremar las medidas de seguridad y restringir desplazamientos en zonas expuestas para prevenir accidentes o cuadros de hipotermia.

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