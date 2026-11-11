Armada de Chile inicia en Punta Arenas curso internacional para inspectores pesqueros de la Antártica

La Armada de Chile dio inicio en Punta Arenas al curso internacional de inspectores de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), instancia formativa orientada a reforzar las competencias del personal naval y civil a cargo de supervisar las pesquerías en las aguas polares.

El programa se desarrolla en el auditorio del Hospital de las Fuerzas Armadas y se extenderá hasta el 12 de noviembre, bajo la coordinación de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (Dirinmar) a través de la Directemar.

La capacitación congrega a delegaciones de la Prefectura Naval Argentina, la Guardia Costera de los Estados Unidos, la Gobernación Marítima de Punta Arenas, inspectores del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la tripulación del patrullero oceánico OPV-83 Marinero Fuentealba.

El gobernador marítimo de Punta Arenas, capitán de navío LT Francisco Arias, subrayó la relevancia estratégica del entrenamiento, enfocado en elevar el estándar de los procedimientos de interdicción náutica, revisión documental de bitácoras y fiscalización de aparejos de pesca autorizados.

Fiscalización en aguas polares

La CCAMLR, constituida en 1980 al amparo del Tratado Antártico, rige la protección de la biodiversidad marina y regula la captura sustentable de especies de alto valor comercial, tales como el bacalao de profundidad y el kril antártico.

En ese esquema internacional, Chile actúa como Estado rector del puerto y plataforma de control marítimo directo, aprovechando la posición geográfica de la capital regional magallánica como principal base logística hacia el continente blanco.

El plan de estudios integra cátedras sobre normativas de conservación, jurisprudencia y resolución de casos reales, sumado a un ejercicio práctico en el mar. Las actividades concluirán a bordo de la lancha de acción marítima Casma, plataforma donde los cursantes ejecutarán maniobras simuladas de abordaje e inspección a naves en navegación.