Autoridad sanitaria en alerta en Magallanes por alza de temperaturas marinas y riesgo de marea roja

El incremento sostenido en las temperaturas ambientales y del agua de mar durante las últimas jornadas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena encendió las alertas en la Secretaría Regional Ministerial de Salud, ante el riesgo de una eventual floración de microalgas tóxicas asociadas al fenómeno de la marea roja.

El seremi de Salud subrogante, Eduardo Castillo, detalló que tras coordinaciones técnicas con el laboratorio especializado de la institución se constató este cambio térmico en los canales y costas australes, un factor ambiental que propicia la aparición de toxinas marinas, tal como ha ocurrido recientemente en otras zonas del sur del país, entre ellas el archipiélago de Chiloé. Frente a esta condición, el organismo reforzó la vigilancia técnica y activó llamados preventivos dirigidos a pescadores, comerciantes y a la comunidad en general.

Exigencia de certificados y fiscalización en rutas

En este contexto, la autoridad sanitaria instó a la población a adquirir productos del mar exclusivamente en locales comerciales legalmente establecidos y que cuenten con el respectivo certificado de análisis de laboratorio, recomendando a los consumidores exigir dicho informe sanitario al momento de la compra.

Asimismo, Castillo recordó que las zonas de extracción autorizadas son variables y permanecen sujetas a monitoreos toxicológicos continuos, por lo que los pescadores artesanales deben limitar sus faenas estrictamente a las áreas habilitadas por la autoridad. En la misma línea, se enfatizó que los particulares deben abstenerse por completo de extraer mariscos para consumo propio en el borde costero, mientras los inspectores de salud e instituciones fiscalizadoras intensifican los controles en muelles, puntos de desembarque, rutas y centros de abastecimiento de la región.