Autoridades llaman a prevenir incendios forestales en Magallanes ante inicio de la temporada turística

Las seremis del Medio Ambiente y de Agricultura emitieron un llamado urgente a residentes y visitantes a extremar las medidas de autocuidado y prevención ante el inicio de la temporada turística estival en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La advertencia surge tras los recientes incendios forestales reportados en zonas como Seno Obstrucción y sectores aledaños al Parque Nacional Torres del Paine. Las autoridades recalcaron que la afluencia de personas en áreas silvestres coincide con variables climáticas complejas en el territorio austral, tales como fuertes ráfagas de viento, baja humedad en la vegetación y alzas de temperatura, condiciones que aceleran la propagación del fuego.

El seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld Sekulovic, apuntó a la responsabilidad individual: “En el inicio de una nueva temporada turística, queremos hacer un llamado a residentes y visitantes a disfrutar responsablemente de nuestro entorno natural, comprendiendo que nuestras acciones tienen consecuencias y que el cuidado de la naturaleza es una tarea compartida”.

Impacto en bosques nativos y sector rural

Desde la cartera agrícola alertaron sobre las consecuencias irreversibles que estas emergencias provocan en los ecosistemas de lenga y ñirre, además de los perjuicios directos para la producción ganadera y campesina.

El seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada Herrera, advirtió sobre la rapidez de estos siniestros en la Patagonia: “En Magallanes el fuego avanza rápido y el viento no da segundas oportunidades; un descuido puede significar la pérdida de años de trabajo y de bosques que no vamos a volver a ver en nuestra vida”.

Frente a este escenario, los servicios recordaron la prohibición estricta de encender fogatas fuera de áreas habilitadas y de arrojar colillas de cigarrillos o botellas de vidrio en zonas rurales. Asimismo, los productores agrícolas deben tramitar cualquier quema controlada ante la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Ante cualquier avistamiento de humo o fuego activo, las autoridades pidieron llamar de inmediato a los números de emergencia 130 de Conaf o 132 de Bomberos.