Bomberos de Punta Arenas se capacitan para detectar a tiempo síntomas de un accidente cerebrovascular

Los voluntarios de la Primera Compañía de Bomberos de Punta Arenas, “Bomba Magallanes”, participaron en una jornada de instrucción especializada de la estrategia Activados, orientada a reforzar los protocolos de reconocimiento temprano de un accidente cerebrovascular (ACV) y la activación inmediata de los equipos de salud.

La actividad se desarrolló en el cuartel institucional ubicado en calle Roca y contó de forma telemática con personal de la Bomba San Miguel de la Región Metropolitana, lo que permitió un trabajo coordinado entre ambas dotaciones operativas.

El programa formativo se basa en la premisa médica de que “tiempo es cerebro”, criterio que establece que una derivación oportuna a un centro asistencial disminuye la mortalidad y previene secuelas invalidantes graves, facilitando el acceso a tratamientos clínicos y farmacológicos en los primeros minutos del evento.

Durante la sesión se detallaron los tres signos principales de alerta ante los cuales se debe actuar de inmediato:

Asimetría o caída facial repentina.

Pérdida de fuerza o adormecimiento en brazos o piernas.

Dificultad súbita para hablar o modular palabras.

Frente a la presencia de cualquiera de estas manifestaciones, el protocolo instruye contactar con urgencia a la línea 131 del SAMU o trasladar al afectado al centro hospitalario más cercano.

Al finalizar la instrucción, el director de la compañía, capitán Adrián Valdés Márquez, recibió la certificación oficial con el Sello Activados, distinción respaldada por la Seremi de Salud, el Servicio de Salud Magallanes y el Hospital Clínico de Magallanes.