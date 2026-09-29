Organizan jornada solidaria a beneficio de vecino magallánico Jomiset Montero

A medio año de la violenta explosión que destruyó su vivienda y dejó al reconocido corredor Jomiset Montero con el 70% de su cuerpo comprometido, el magallánico protagoniza un alentador avance en su proceso de rehabilitación en la Clínica Indisa de Santiago.

Tras semanas donde permaneció en riesgo vital Montero ya superó la etapa de cirugías y se encuentra estabilizado. Actualmente, realiza terapias multidisciplinarias que incluyen kinesiología, acompañamiento sicológico y tratamientos para recuperar su movilidad y bienestar.

El accidente, ocurrido en el garaje de su domicilio significó la pérdida total de la infraestructura habitacional y la destrucción de sus vehículos de competición, recuerdos personales y su mascota.

“Desde que despertó y tomó conciencia de la magnitud de lo sucedido, ha recibido innumerables muestras de cariño, cadenas de oración y gestos solidarios tanto de vecinos como de todo el mundo motor”, expresó su hermana, Javiera Montero.

Para ayudar a la familiar magallánica se realizará la tercera edición del Honda Fest, una jornada solidaria programada para el 24 sábado de octubre, de 14 a 21horas, en las dependencias de Inacap.

El evento convoca a todas las familias magallánicas y aficionados a los motores a sumarse a la causa. La inscripción para exhibición de automóviles tendrá un valor de $10.000, en tanto que la entrada general para el públicocostará $1.000, y acceso liberado para los niños menores de 12 años.